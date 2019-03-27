Детей в брянском санатории кишечной инфекцией заразил сотрудник
К такому выводу пришли сотрудники Роспотребнадзора
У детей была небольшая температура и однократная рвота.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Специалисты выяснили, что стало причиной недомогания школьников, отдыхавших в брянском санатории "Затишье". Мальчишки и девчонки подхватили кишечную инфекцию от одного из сотрудников учреждения. К такому выводу пришли специалисты Роспотребнадзора, которые проводили проверку в здравнице, сообщает местный портал "Новозыбков.su".
Напомним, семь ребят почувствовали себя плохо в субботу, 23 марта. У детей была небольшая температура и однократная рвота. Медики поставили предварительный диагноз "ОРВИ и кишечный синдром".
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ИСТОЧНИК KP.RU