Детей в брянском санатории кишечной инфекцией заразил сотрудник

27 Март 17:33 2019-03-27T17:33:48+03:00

У детей была небольшая температура и однократная рвота. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Изменить размер текста: A A

Специалисты выяснили, что стало причиной недомогания школьников, отдыхавших в брянском санатории "Затишье". Мальчишки и девчонки подхватили кишечную инфекцию от одного из сотрудников учреждения. К такому выводу пришли специалисты Роспотребнадзора, которые проводили проверку в здравнице, сообщает местный портал "Новозыбков.su".

Напомним, семь ребят почувствовали себя плохо в субботу, 23 марта. У детей была небольшая температура и однократная рвота. Медики поставили предварительный диагноз "ОРВИ и кишечный синдром".

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU