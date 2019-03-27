В Брянской области уровень воды в реке Ипуть поднялся на шесть сантиметров
Подтоплений домов и зданий не прогнозируют
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Уровень воды в брянских реках продолжает повышаться. Однако это не представляет опасности для местных жителей.
Так, за день повышение уровня воды до двух сантиметров зарегистрировали в Десне и Болве. В Ипути - до шести сантиметров.
- На территории региона в период весеннего половодья затопленных жилых домов нет, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. - Уровни воды в реках находятся ниже пойменных.
По данным оперативных служб региона, затоплений не случится.
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ИСТОЧНИК KP.RU