В Брянской области уровень воды в реке Ипуть поднялся на шесть сантиметров

27 Март 17:13 2019-03-27T17:35:32+03:00

Подтоплений домов и зданий не прогнозируют

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Уровень воды в брянских реках продолжает повышаться. Однако это не представляет опасности для местных жителей.

Так, за день повышение уровня воды до двух сантиметров зарегистрировали в Десне и Болве. В Ипути - до шести сантиметров.

- На территории региона в период весеннего половодья затопленных жилых домов нет, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. - Уровни воды в реках находятся ниже пойменных.

По данным оперативных служб региона, затоплений не случится.

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ИСТОЧНИК KP.RU