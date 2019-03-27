Пополнение фонда муниципальных земель

27 Март 16:56 2019-03-27T16:56:09+03:00

Из государственной собственности Брянской области в муниципальную города Брянска были переданы два земельных участка

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Участок площадью 546525 кв.м. расположен на улице Луговой в Советском районе. Он относится к категории земель населенных пунктов, разрешенное использование: леса, урочища, балки, особый природный ландшафт. Территория предлагается для включения в состав земельных участков под городскими лесами и пополнения фонда муниципальных земель.

Переданный в муниципальную собственность участок расположен в зоне озелененных территорий общего пользования, предназначенных для отдыха и пешеходных прогулок горожан, а также для улучшения экологической обстановки. Часть его находится в зоне лесопарков, городских лесов (Р-3), включающей лесные территории естественного происхождения в черте города. Они предназначены для активного использования в рекреационных целях и сохранения природного ландшафта, экологически чистой окружающей среды, для организации отдыха и досуга жителей. На этой территории практически исключены строительство и ведение хозяйственной деятельности.

Как сказано в пояснительной записке к решению Брянского горсовета, участок нужен для более полной реализации Брянской городской администрацией полномочий, определенных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации» по созданию условий для массового отдыха жителей городского округа и организации обустройства мест массового отдыха населения.

— Это лёгкие города Брянска. Получив статус городских лесов, это место становится особо охраняемой зоной. Следовательно, никто никаких работ там проводить никогда уже не сможет. Таким образом, все старые споры по поводу этой зелёной зоны в центре городе теперь окончательно закрыты, — сказал Глава города Александр Хлиманков.

Из государственной собственности Брянской области в муниципальную города Брянска переданы 10 объектов недвижимого имущества с земельным участком под ними в Бежицком районе по ул. Нахимова. Ветхие строения планируется сносить под строительство спортивного объекта.

— В городе Брянске будут строиться два бассейна, в Фокинском районе и Бежицком. В Бежицком районе региональная власть передала в муниципальную собственность Брянска территорию бывшего училища №7. Там будет построен не только бассейн. Появится целый спортивный комплекс, — пояснил Глава города Александр Хлиманков.

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ИСТОЧНИК KP.RU