Депутаты поддержали кандидатуры руководителей

27 Март 16:49 2019-03-27T16:49:51+03:00

На заседании Брянского горсовета депутаты поддержали для назначения в должности руководителей семи образовательных учреждений, центра по работе с молодежью и муниципального предприятия

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Милена Балабанова была согласована депутатами на должность заведующей детским садом № 25 «Подснежник». Из 23 лет общего стажа 11 она трудилась воспитателем и старшим воспитателем. Имеет высшую квалификационную категорию по должности «старший воспитатель».

На должность заведующей детским садом № 127 «Березка» депутаты утвердили кандидатуру Елены Юхачевой. С 2005 года она работает воспитателем детсада №106 «Скворушка». Имеет 14 лет стажа и высшую квалификационную категорию по этой должности.

Единогласно проголосовали депутаты по вопросу «О согласовании кандидатуры Лопоносовой Ксении Андреевны для назначения на должность заведующей муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом комбинированного вида № 140 «Моржонок» г. Брянска». Ксения Андреевна с конца 2018 года исполняет обязанности заведующей. Имеет 12 лет стажа и всё это время работала воспитателем, старшим воспитателем. У неё высшая квалификационная категорию по этой должности.

На должность заведующей детским садом № 143 «Зёрнышко» депутаты согласовали Ольгу Танюшину. Воспитателем и старшим воспитателем она отработала 13 лет при общем стаже — 17 лет. Имеет высшую квалификационную категорию.

Ирина Стратийчук избавится от приставки «и.о.» заведующей детским садом № 144 «Солнышко». С 1

сентября 2018 года она была назначена исполняющей обязанности. Общий стаж – 9 лет, которые отработала в должности воспитателя, старшего воспитателя. Имеет первую квалификационную категорию.

На должность заведующей детским садом присмотра и оздоровления № 183 «Незабудка» депутаты согласовали Валерию Дуленцову, которая с 20 апреля 2018 года работает в должности и.о. заведующей. До этого она 5 лет работала воспитателем, имеет первую квалификационную категорию.

Ольга Поморцева была поддержана на заседании горсовета для назначения на должность директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы» Советского района г. Брянска. У неё высшее педагогическое образование, общий трудовой стаж – 27 лет. С 1992 по 2003 годы работала в Брянском областном эколого-биологическом центре педагогом дополнительного образования, с 2003 по 2008 годы – в Центре детского творчества методистом, с 2008 года – в центре внешкольной работы Советского района заместителем директора по учебно-воспитательной работе. С конца прошлого года руководит ЦВР.

На должность директора муниципального бюджетного учреждения «Центр по работе с молодежью и семьями города Брянска» согласована депутатами кандидатура Эльвиры Алещенко. Она работает в этой должности с октября прошлого года.

Также депутаты согласовали кандидатуру Галины Ивкиной на должность директора муниципального унитарного предприятия «Детская молочная кухня г. Брянска». Она исполняла обязанности руководителя этого предприятия с декабря прошлого года.

Глава города Александр Хлиманков поздравил руководителей с успешным прохождением процедуры согласования и пожелал им успехов в работе.

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ИСТОЧНИК KP.RU