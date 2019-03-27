Пять брянских городов планируют участвовать в конкурсе по благоустройству

27 Март 16:46 2019-03-27T17:01:31+03:00

Но для этого нужно доработать проекты реконструкции общественных пространств

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Пять малых городов в Брянской области планируют в этом году участвовать в конкурсе по благоустройству. Это Почеп, Дятьково, Жуковка, Карачев и Трубчевск. Победителям конкурсов выделяют деньги на благоустройство из федерального бюджета. Город может получить от 30 до 100 миллионов рублей, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Главы районов представили проекты реконструкций парка, сквера, центральной улицы или зоны для активного отдыха на суд комиссии. И, судя по всему, проекты специалистов не устроили. Большинство из них – однотипные, не отражают историческую особенность местности. Нет в них интересных решений для бизнеса. Поэтому проекты решили доработать.

Кстати, в Брянске по программе «Формирование комфортной городской среды» отремонтируют четыре парка или сквера, по одному общественному пространству благоустроят в Клинцах, Новозыбкове и Дятькове.

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ИСТОЧНИК KP.RU