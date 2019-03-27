Решение о Почетном гражданине

27 Март 16:43 2019-03-27T16:43:13+03:00

На заседании Брянского горсовета депутаты поддержали вопрос о присвоении звания «Почетный гражданин города Брянска» Анатолию Задорожному

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С ходатайством о присвоении звания Почётного гражданина обратились руководство, профсоюзный комитет и коллектив акционерного общества «УК «Брянский машиностроительный завод». Именно с этим предприятием связано много лет жизни Анатолия Задорожного.

Он начал работать на БМЗ в январе 1978 года главным инженером строительного комплекса. С мая 1985 по июнь 1995 года возглавлял управление капитального строительства завода, потом стал заместителем генерального директора по капитальному строительству.

При его непосредственном участии велось активное строительство жилья и социальных объектов.

С целью укомплектования кадрами промышленного флагмана нашего города началась жилая застройка микрорайона «Московский». Там же были построены два новых детских сада. Это решило задачу обеспечения детей работников завода местами в дошкольных учреждениях. Со временем городу было передано 19 ведомственных детских садов БМЗ.

При непосредственном участии Анатолия Задорожного был построен, сдан в эксплуатацию, а потом передан Брянску больничный комплекс на 300 койко-мест. Сейчас это корпуса ГАУЗ «Брянская городская больница № 1».

Под контролем Анатолия Александровича были построены Дворец молодежи «Юность», детский оздоровительный лагерь «Деснянка», поликлиника, часовня у Брянской городской больницы № 1, водоохранные (водоочистные) сооружения для предотвращения сброса вод в реки Болва и Десна.

9 лет Анатолий Задорожный работал генеральным директором ОАО «УК «БМЗ». В это время создавались мощности по производству вагонов, тепловозов, объектов энергообеспечения, комплексов завода тепловозных дизелей, велось большое жилищное строительство, построены социальные объекты.

За высокие производственные показатели, достижение высокой производительности труда, в 1999 году Анатолий Задорожный награжден орденом Почета. Также ему было присвоено звание «Почетный железнодорожник Российской Федерации».

Депутаты поддержали вопрос о присвоении высокого звания Анатолию Задорожному. Он становится 21-м действующим Почетным гражданином нашего города.

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ИСТОЧНИК KP.RU