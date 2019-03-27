В Брасовском районе назначили нового прокурора

27 Март 16:40 2019-03-27T16:40:28+03:00

До этого он работал заместителем прокурора Карачевского района. Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

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В Брасовском районе - новый прокурор. Приказ о назначении Максима Голоднова подписал Генпрокурор России.

- Максим Олегович родился в 1985 году в городе Брянске, - рассказывают в пресс-службе ведомства. - В 2007 году окончил Московский университет МВД России. В 2009 году принят в органы прокуратуры на должность помощника прокурора Стародубского района. Работал помощником прокурора Навлинского района, прокурором отдела по надзору за расследованием преступлений органами СК РФ управления по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью прокуратуры Брянской области, старшим прокурором отдела организационно-методического обеспечения и ведомственной статистики управления правовой статистики прокуратуры Брянской области, заместителем прокурора Карачевского района.

Классный чин – младший советник юстиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU