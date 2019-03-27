Пять брянских управляющих компаний собирали деньги с жильцов и клали себе в карман
За прошлый год в Брянской области обанкротились пять управляющих компаний. При этом деньги с жильцов они собирали, но поставщикам услуг не передавали, а клали себе в карман. Долг перед энергетиками составил один миллиард рублей, сообщают в пресс-службе областного правительства.
Некоторые подобные фирмы продолжают использовать мошенническую схему наживы, просто сменив название. С такими компаниями планируют бороться с помощью налоговой инспекцией. Проведут анализ и оценят финансовую надежность организаций, которые управляют жилыми домами.
Кстати, в Государственную жилищную инспекцию в 2018 году поступило больше 6000 жалоб, больше половины из них - от граждан.
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ИСТОЧНИК KP.RU