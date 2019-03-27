В Брянске выберут лучших юных спасателей
Участвовать в соревнованиях будут команды школьников из четырех районов города
Имена победителей назовут 3 апреля.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В начале апреля в Брянске пройдут соревнования на лучших юных спасателей. Участниками станут команды школ из всех районов города. Ребята покажут свою физическую подготовку и знания правил безопасности.
По итогам первого тура пять лучших команд выйдут в финал. Имена победителей назовут 3 апреля, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.
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ИСТОЧНИК KP.RU