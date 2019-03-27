В Брянске запретили строительство в лесу на улице Луговой
Земельный участок стал особо охраняемой зоной
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В Брянске в природной зоне на улице Луговой в Советском районе запретили строительство. Земельный участок площадью больше 500 тысяч квадратных метров признали особо охраняемой территорией. К тому же его передали из областной собственности в муниципальную. Участок получил статус городских лесов, сообщают в пресс-службе горсовета.
Эта земля предназначена для массового отдыха горожан, пешеходных прогулок и улучшения экологической обстановки города. Поэтому на ней исключено строительство и ведение хозяйственной деятельности.
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ИСТОЧНИК KP.RU