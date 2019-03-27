Брянцы за месяц взяли в кредит 5,1 миллиарда рублей

27 Март 14:57 2019-03-27T14:57:43+03:00

Это почти в полтора раза больше, чем год назад

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Жители Брянской области в январе взяли в кредит 5,1 миллиарда рублей. Это только потребительские кредиты. Их объем увеличился в 1,4 раза по сравнению в тем же периодом в прошлом году.

Всего брянцы должны по кредитам на 1 февраля 2019 года 87,6 миллиарда рублей.

Доля просроченной задолженности по кредитам снизилась на 1,9 процента и составила 5,2 процента, сообщают в брянском филиале Банка России.

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ИСТОЧНИК KP.RU