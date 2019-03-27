Брянское отделение ЛДПР инициировало процедуру исключения Бадырханова из своих рядов

27 Март 14:30 2019-03-27T14:30:16+03:00

Основанием стало объективное подтверждение информации о недостойном и порочащем репутацию члена ЛДПР

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25 марта 2019 года Брянское региональное отделение ЛДПР направило для утверждения в Высший совет ЛДПР документы об исключении из политической партии ЛДПР депутата Брянского городского совета народных депутатов пятого созыва, руководителя фракции ЛДПР в Брянском городском Совете народных депутатов Бадырханова Мухтара Бийгишиевича за совершение действий, порочащих репутацию члена ЛДПР и наносящих моральный ущерб партии.

Основанием для принятия такого решения, послужила информация о недостойном и порочащем репутацию члена ЛДПР поведении Бадырханова М.Б., которая нашла своё объективное подтверждение.

ИСТОЧНИК KP.RU