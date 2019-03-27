На кормушках брянского заповедника насчитали 14 видов птиц

27 Март 14:18 2019-03-27T14:18:46+03:00

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На кормушках заповедника «Брянский лес» в холодное время года насчитали 14 видов птиц. Это большие синицы, воробьи, хохлатые синицы, снегири, сойки, московки и другие. По традиции, пернатых подкармливают поздней осенью, зимой и ранней весной. Подкормка начинается с Синичкина дня 12 ноября, сообщают в пресс-службе заповедника «Брянский лес». Птиц кормят семенами подсолнечника и мелкими орешками, которыми любят лакомиться и белки.

На центральной усадьбе заповедника установили фотоловушку. В нее попались 14 видов птиц. Среди них и пестрый дятел, занесенный в Красную книгу Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU