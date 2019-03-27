Избивший соседа битой житель Злынки не разжалобил суд
Злынковский районный суд вынес приговор местному жителю, который избил соседа битой из-за парковочного места.
- В декабре 2017-го горожанин во дворе дома поругался с приятелем, - поясняют в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Не желая выслушивать критику в свой адрес, мужчина избил своего оппонента бейсбольной битой и повредил его автомобиль.
Суд приговорил жителя Злынки к году и четырем месяцам колонии-поселения. Кроме того, он должен возместить потерпевшему имущественный и моральный вред.
Осужденный попытался обжаловать приговор. Но апелляцию не удовлетворили.
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ИСТОЧНИК KP.RU