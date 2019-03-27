Брянского депутата лишили водительских прав за пьяную езду

27 Март 13:44 2019-03-27T13:46:54+03:00

Василий Игрунев является председателем комитета по местному самоуправлению, связям с общественностью и СМИ. Фото: официальный сайт Брянского городского Совета народных депутатов

На нарушении Василий Игрунев попался еще в ноябре прошлого года

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В Брянске депутата городского Совета Василия Игрунева лишили водительских прав за пьяную езду. На нарушении народный избранник попался вечером 15 ноября прошлого года, сообщают на сайте одного из участков Советского судебного района Брянска.

В суде депутат свою вину признал и раскаялся.Раньше он в подобных нарушениях замечен не был.

По решению суда, Василия Ивановича признали виновным и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Кроме того, на полтора года его лишили водительских прав.

Напомним, Василий Игрунев является председателем комитета по местному самоуправлению, связям с общественностью и СМИ.

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ИСТОЧНИК KP.RU