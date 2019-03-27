В Брянске 31-летняя женщина в пьяном угаре убила родную мать
В одной из квартир в Бежицком районе Брянска произошло жестокое убийство. По версии следствия, 31-летняя женщина зарезала собственную мать.
Трагедия произошла вечером 25 марта на улице Камозина.
- Во время застолья пьяная горожанка поссорилась с матерью, - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - После чего взяла в руки кухонный нож и несколько раз ударила им 68-летнюю женщину. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте.
Жительницу Брянска задержали, ей предъявили обвинение в убийстве. В суде решается вопрос об аресте подозреваемой.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU