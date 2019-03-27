В Брянске 31-летняя женщина в пьяном угаре убила родную мать

27 Март 12:47 2019-03-27T12:51:16+03:00

Жительницу Брянска задержали, ей предъявили обвинение в убийстве. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

В одной из квартир в Бежицком районе Брянска произошло жестокое убийство. По версии следствия, 31-летняя женщина зарезала собственную мать.

Трагедия произошла вечером 25 марта на улице Камозина.

- Во время застолья пьяная горожанка поссорилась с матерью, - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - После чего взяла в руки кухонный нож и несколько раз ударила им 68-летнюю женщину. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте.

Жительницу Брянска задержали, ей предъявили обвинение в убийстве. В суде решается вопрос об аресте подозреваемой.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU