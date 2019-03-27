В Брянске на улице Рылеева отремонтируют съезды

27 Март 12:33 2019-03-27T12:33:56+03:00

Последний раз ремонт на улице Рылеева проходил в 2007 году. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В этом году здесь уложат новый асфальт

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В этом году в Брянске ремонт ждет и улицу Рылеева. Здесь заасфальтируют около 700 метров дороги.

Кроме этого, участке от улицы Чернышевского до улицы Тельмана появится новое освещение. На обновленной улице Рылеева нанесут разметку, установят недостающие дорожные знаки. Для пешеходов оборудуют ограждение на пересечении с улицей Чернышевского, отремонтируют съезды.

Как говорят в пресс-службе брянской мэрии, последний раз ремонт на улице Рылеева проходил в 2007 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU