Брянский маршрутчик пожаловался на высокую «дань» перевозчику

27 Март 12:15 2019-03-27T12:15:44+03:00

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Брянский водитель маршрутного такси пожаловался на высокую «дань» перевозчику, который повысил плату за аренду. Теперь за каждого водителя нужно платить 11 тысяч рублей в месяц. Свое недовольство автомобилист высказал в социальных сетях. Автор поста пишет, что условия работы у водителей маршруток стали невыгодными.

По словам маршрутчика, сначала перевозчик заставил каждого водителя оформить себя как индивидуального предпринимателя. Работники ставят машины на определенные перевозчиком стоянки. И сдают чеки с заправок, чтобы перевозчик платил меньше налогов. Кроме того, для каждого водителя утсановлен месячный план. Он равен 45 тысячам рублей. Около трех тысяч рублей в месяц уходит на налоги индивидуального предпринимателя. А теперь еще и 11 тысяч рублей водители должны платить за аренду.

Как пишет автор поста, эта плата совсем не обоснована. И спрашивает, за что он должен платить. Условия работы он назвал «кабальными» и пригрозил, что уволится.

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ИСТОЧНИК KP.RU