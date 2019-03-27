27 Март 11:47 2019-03-27T11:47:34+03:00

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Через Брянскую область не пропустили 132 матрешки. Сувениры нашли таможенники у пассажирки микроавтобуса, который остановили для проверки в автомобильном пункте пропуска Новые Юрковичи, что в Климовском районе.

Женщина рассказала, что купила матрешки на рынке в Московской области. Она собиралась их продать на Украине. Но не знала, что товар нужно декларировать.

На гражданку Украины завели административное дело, сообщают в пресс-службе Брянской таможни.

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ИСТОЧНИК KP.RU