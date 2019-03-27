Брянец заплатил мошеннику 17 тысяч рублей за аккаунт в компьютерной игре

27 Март 10:46 2019-03-27T10:46:15+03:00

Но доступ к нему так и не получил

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34-летний житель Брянска лишился 17 тысяч рублей, заплатив за аккаунт в популярной компьютерной игре. Объявление о его продаже мужчина нашел в интернете. Аккаунт содержал модели элитной боевой техники. Брянец связался с продавцом. Им оказался житель соседнего государства. Они обговорили сумму сделки. Мужчина заплатил, но доступ к игровому аккаунту так и не получил. Ему пришлось обратиться в полицию.

Правоохранители завели уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Кстати, мошенники за неделю умудрились обмануть 17 брянцев на 640 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU