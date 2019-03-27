В Брянске средняя зарплата на крупных предприятиях составила 33,8 тысячи рублей

27 Март 10:32 2019-03-27T10:32:48+03:00

По этому показателю наш город занимает 10 место в ЦФО

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В Брянске среднемесячная зарплата на крупных и средних предприятиях составила 33,8 тысячи рублей. Это данные за январь-ноябрь прошлого года. О них рассказал мэр Брянска на встрече с губернатором. За год зарплата на предприятиях выросла на 10,7 процента. По этим показателям наш город занимает 10 место в Центральном федеральном округе, опережая Кострому, Орел, Иваново, Курск и Тамбов.

Александр Макаров заявил и о росте зарплаты бюджетников, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

На днях в Башкирии медики перинатального центра рассмеялись, когда услышали официальные данные о своих зарплатах. Директор роддома озвучила ее на встрече с Советом по правам человека. Свою зарплату руководитель медицинского учреждения не назвала. Такая ситуация, отмечают эксперты, сложилась не только в Башкирии.

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ИСТОЧНИК KP.RU