В Брянске средняя зарплата на крупных предприятиях составила 33,8 тысячи рублей
В Брянске среднемесячная зарплата на крупных и средних предприятиях составила 33,8 тысячи рублей. Это данные за январь-ноябрь прошлого года. О них рассказал мэр Брянска на встрече с губернатором. За год зарплата на предприятиях выросла на 10,7 процента. По этим показателям наш город занимает 10 место в Центральном федеральном округе, опережая Кострому, Орел, Иваново, Курск и Тамбов.
Александр Макаров заявил и о росте зарплаты бюджетников, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.
На днях в Башкирии медики перинатального центра рассмеялись, когда услышали официальные данные о своих зарплатах. Директор роддома озвучила ее на встрече с Советом по правам человека. Свою зарплату руководитель медицинского учреждения не назвала. Такая ситуация, отмечают эксперты, сложилась не только в Башкирии.
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ИСТОЧНИК KP.RU