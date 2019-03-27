В Брянске водитель маршрутки №38 работал с поддельной медицинской справкой

27 Март 10:04 2019-03-27T10:04:13+03:00

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В Брянске водитель маршрутного такси №38 работал с поддельным медицинским заключением о прохождении освидетельствования. Подложный документ он предоставил работодателю при трудоустройстве.

Другой автомобилист получил водительские права по поддельной медсправке, сообщают в пресс-службе областной прокуратуры. Он купил ее через интернет без фактического прохождения медосмотра. При этом у водителя имелись противопоказания к управлению транспортом.

После прокурорских проверок завели четыре уголовных дела за подделку официального документа и три дела – за его использование. Сейчас их расследуют.

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ИСТОЧНИК KP.RU