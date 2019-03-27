В Брянске будут судить участника банды, которая продавала поддельный алкоголь в гараже

27 Март 09:39 2019-03-27T09:39:15+03:00

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В Брянске будут судить одиннадцатого участника банды, которая занималась продажей контрафактного алкоголя. Фигурант уголовного дела находился все это время в розыске. Уголовное дело на десять его сообщников уже направили в суд в феврале.

Мужчину обвиняют по статьям «Приобретение и хранение с целью сбыта алкогольной продукции», «Хранение этилового спирта без лицензии», «Незаконное использование чужого товарного знака». Все преступления совершали организованной группой.

Поддельный алкоголь продавали в гараже у дома №52 на улице Володарского, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Уголовное дело на скрывавшегося от следствия участника также направили в Володарский районный суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU