Чиновнику из сельской администрации Комаричского района не доплатили зарплату

27 Март 09:29 2019-03-27T09:29:34+03:00

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Чиновнику из Лопандинской сельской администрации Комаричского района полтора года не доплачивали зарплату. Сотрудник получал меньше минимального размера оплаты труда. Он занимал должность специалиста военно-учетного стола. И работал на полной ставке.

- Выяснилось, что с 1 июля 2016 по 31 декабря 2017 года заработная плата работнику выплачивалась в размере меньше установленного на тот момент МРОТ, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Главе сельской администрации внесли представление, в котором потребовали пересчитать и выплатить работнику недоплату.

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ИСТОЧНИК KP.RU