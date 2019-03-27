Чиновнику из сельской администрации Комаричского района не доплатили зарплату
Чиновнику из Лопандинской сельской администрации Комаричского района полтора года не доплачивали зарплату. Сотрудник получал меньше минимального размера оплаты труда. Он занимал должность специалиста военно-учетного стола. И работал на полной ставке.
- Выяснилось, что с 1 июля 2016 по 31 декабря 2017 года заработная плата работнику выплачивалась в размере меньше установленного на тот момент МРОТ, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Главе сельской администрации внесли представление, в котором потребовали пересчитать и выплатить работнику недоплату.
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ИСТОЧНИК KP.RU