Житель Клинцов обокрал спящего пассажира на вокзале

27 Март 08:56 2019-03-27T08:56:39+03:00

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29-летнего жителя брянского города Клинцы обвиняют в том, что он обокрал спящего на вокзале пассажира. На злоумышленника завели уголовное дело. Его материалы уже передали в суд.

- По версии следствия, обвиняемый оказался в зале ожидания на вокзале в Клинцах, - рассказывают в пресс-службе Брянского линейного отдела МВД на транспорте. – Он подсел к пассажиру и обшарил карманы. Добычей злоумышленника стали мобильный телефон и деньги.

После кражи мужчина быстро покинул вокзал. А деньгами и телефоном распорядился на свое усмотрение.

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ИСТОЧНИК KP.RU