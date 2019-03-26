В Брянскую область не пустили почти 20 тонн турецких томатов
Овощи оказались заражены вредителем
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В Брянскую область не пустили почти 20 тонн томатов из Турции. Оказалось, что овощи заражены вредителем.
- 25 марта во время проведения карантинного фитосанитарного контроля в пункте пропуска "Новые Юрковичи" специалисты обнаружили испорченные помидоры, - говорят в Управлении Россельхознадзора по Брянской и Смоленским областям. - Экспертиз показала, что овощи заражены южноамериканской томатной молью. Выяснилось, что партию помидоров хотели отправить в Москву.
Специалисты решили вернуть груз отправителю.
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ИСТОЧНИК KP.RU