В Брянскую область не пустили почти 20 тонн турецких томатов

26 Март 18:49 2019-03-26T21:33:31+03:00

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В Брянскую область не пустили почти 20 тонн томатов из Турции. Оказалось, что овощи заражены вредителем.

- 25 марта во время проведения карантинного фитосанитарного контроля в пункте пропуска "Новые Юрковичи" специалисты обнаружили испорченные помидоры, - говорят в Управлении Россельхознадзора по Брянской и Смоленским областям. - Экспертиз показала, что овощи заражены южноамериканской томатной молью. Выяснилось, что партию помидоров хотели отправить в Москву.

Специалисты решили вернуть груз отправителю.

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ИСТОЧНИК KP.RU