Предпринимателя из Унечского района будут судить за долги по зарплате
Семь работников не получили 71 тысячу рублей
Работники не получили зарплату за два месяца.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Унечском районе за долги по зарплате будут судить 34-летнего предпринимателя.
По версии следствия, бизнесмен не платил семи своим сотрудникам в январе и феврале прошлого года. Всего работники не досчитались 71 тысячи рублей. Во время расследования долг предприниматель погасил, сообщает пресс-служба СУ СКР по Брянской области.
Но это не избавило его от уголовного преследования. Дело для рассмотрения передали в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU