11 брянских сел и городов претендуют на почетное звание «партизанских»

26 Март 18:27 2019-03-26T18:27:51+03:00

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11 населенных пунктов в Брянской области претендуют на звания «Город партизанской славы», «Поселок партизанской славы», «Село партизанской славы», «Населенный пункт партизанской славы». Это Новозыбков, села Салтановка, Верхополье, Игрицкое, Витемля, поселки Бытошь, Дубровка, Рогнедино, деревни Стеклянная Радица, Старокрасная Слобода и Липки.

Решение примет специальная комиссия при правительстве области.

Почетные «партизанские» звания учредили в 2010 году. С 2011 по 2018 год их удостоилось 19 населенных пунктов в 13 районах, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU