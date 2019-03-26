В Почепском районе назначили нового прокурора

26 Март 17:47 2019-03-26T17:53:19+03:00

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Новым прокурором Почепского района стала Ольга Козлова. Приказ о ее назначении подписал Генпрокурор России.

Ольга Николаевна родилась в 1977 году в Брянске. В 2000 году окончила Воронежский государственный университет. Затем она работала помощником прокурора, заместителем прокурора Комаричского района, после - прокурором отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов внутренних дел и юстиции управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Брянской области. Занимала должность прокурора Комаричского района.

Ее классный чин - старший советник юстиции, сообщает пресс-служба ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU