В Брянске за мотоциклистами будут следить «скрытые патрули»
С наступлением весны на дорогах Брянска появились мотоциклисты. Городская Госавтоинспекция с 25 марта по 7 апреля будет проводить профилактическую акцию под названием «Мото». В ее рамках полицейские будут пристально следить за соблюдением мотоциклистами Правил дорожного движения, в том числе с помощью «скрытых патрулей»
- Цель акции - предупреждение аварийности с участием водителей мототранспорта, - говорят в ОГИБДД по городу Брянску. - Помимо основных мер, полицейские посетят школы, колледжи, техникумы и вузы города, чтобы рассказать ребятам о ПДД для мотоциклистов.
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ИСТОЧНИК KP.RU