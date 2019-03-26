В Брянске за мотоциклистами будут следить «скрытые патрули»

26 Март 17:33 2019-03-26T17:33:11+03:00

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С наступлением весны на дорогах Брянска появились мотоциклисты. Городская Госавтоинспекция с 25 марта по 7 апреля будет проводить профилактическую акцию под названием «Мото». В ее рамках полицейские будут пристально следить за соблюдением мотоциклистами Правил дорожного движения, в том числе с помощью «скрытых патрулей»

- Цель акции - предупреждение аварийности с участием водителей мототранспорта, - говорят в ОГИБДД по городу Брянску. - Помимо основных мер, полицейские посетят школы, колледжи, техникумы и вузы города, чтобы рассказать ребятам о ПДД для мотоциклистов.

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ИСТОЧНИК KP.RU