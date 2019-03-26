Пожарные попросили брянцев не жечь сухую траву
Пожарные предупредили жителей Брянской области об опасности сжигания сухой травы и мусора.
- Это может стать причиной крупных природных пожаров, - предупреждают в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. - Только за прошедший день пожарно-спасательные подразделения 50 раз выезжали на тушение горящей травы.
Пожарные напоминают, что с наступлением тепла уборку на участках стоит проводить вручную. Рядом с сухой травой не стоит выбрасывать непотушенные спички и сигареты. Если вы заметили тлеющий участок сухой травы, не поленитесь его потушить. В ветреную погоду огонь способен проходить огромные расстояния и создавать угрозу строениям и целым населенным пунктам.
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ИСТОЧНИК KP.RU