Севский водоканал не заплатил три миллиона рублей налогов
МУП «Севский водоканал» не заплатил три миллиона рублей налогов. По признакам преступления следователи завели уголовное дело по статье "Сокрытие в крупном размере денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов".
- По версии следствия, с апреля по сентябрь прошлого года предприятие рассчитывалось с кредиторами, минуя счета, с которых взимали задолженность по налогам, - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.
Правоохранители отмечают, что уголовное дело завели, чтобы деньги вернуть в бюджет. Расследование его продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU