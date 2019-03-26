26 Март 16:41 2019-03-26T16:41:35+03:00

Изменить размер текста: A A

МУП «Севский водоканал» не заплатил три миллиона рублей налогов. По признакам преступления следователи завели уголовное дело по статье "Сокрытие в крупном размере денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов".

- По версии следствия, с апреля по сентябрь прошлого года предприятие рассчитывалось с кредиторами, минуя счета, с которых взимали задолженность по налогам, - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Правоохранители отмечают, что уголовное дело завели, чтобы деньги вернуть в бюджет. Расследование его продолжается.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU