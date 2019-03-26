С начала года жители Брянска пожаловались на 81 пьяного водителя
С начала года жители Брянска пожаловались автоинспекторам на 81 пьяного водителя. Горожане позвонили в дежурную часть. 44 автомобилиста удалось задержать, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску. На нетрезвых водителей составили административные протоколы, которые направили в суды.
В городской Госавтоинспекции просят горожан звонить в дежурную часть и сообщать о нарушениях Правил дорожного движения, а также выкладывать записи с видеорегистратора в группе ОГИБДД в соцсетях. По всем сообщениям проводят проверку. И если нарушение подтвердится, водителя оштрафуют.
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ИСТОЧНИК KP.RU