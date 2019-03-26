В Навле двух чиновниц будут судить за махинации с участками
В Навле двух бывших чиновниц будут судить за махинации с земельными участками. В ближайшее время уголовное дело по статьям «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору», «Служебный подлог» и «Превышение полномочий» начнут рассматривать в суде.
- По версии следствия, в 2010-2012 годах глава и специалист Синезерского сельского поселения Навлинского района вносили недостоверные сведения в выписки из похозяйственной книги о правообладателях земельных участков, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – И на основании этих записей в Росреестре регистрировали права собственности на доверенных лиц.
Следователи выяснили, что потом участки продавали, а деньги делили чиновницы между собой.
В результате муниципалитет лишился семи участков стоимостью больше двух миллионов рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU