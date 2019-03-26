Житель Почепского района украл деньги из забытой сумки

26 Март 15:10 2019-03-26T15:10:14+03:00

За это ему грозит до пяти лет колонии

Изменить размер текста: A A

В Почепском районе под подозрение в краже кошелька с деньгами попал 35-летний местный житель.

По версии следствия, злоумышленник вытащил его из сумки, забытой покупательницей в магазине.

33-летняя женщина оставила сумку в одном из магазинов, а вернулась за ней уже через несколько минут. Но денег потерпевшая не нашла.

Момент кражи попал на камеру наблюдения. Злоумышленника объявили в розыск. Через несколько дней местные жители заявили, что на видео запечатлен 35-летний житель деревни Нижняя Злобинка.

Предполагаемого преступника задержали. Он признался в краже и показал, где, забрав деньги, оставил бумажник и документы потерпевшей.

Теперь за кражу злоумышленнику грозит до пяти лет колонии.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU