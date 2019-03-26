Житель Почепского района украл деньги из забытой сумки
В Почепском районе под подозрение в краже кошелька с деньгами попал 35-летний местный житель.
По версии следствия, злоумышленник вытащил его из сумки, забытой покупательницей в магазине.
33-летняя женщина оставила сумку в одном из магазинов, а вернулась за ней уже через несколько минут. Но денег потерпевшая не нашла.
Момент кражи попал на камеру наблюдения. Злоумышленника объявили в розыск. Через несколько дней местные жители заявили, что на видео запечатлен 35-летний житель деревни Нижняя Злобинка.
Предполагаемого преступника задержали. Он признался в краже и показал, где, забрав деньги, оставил бумажник и документы потерпевшей.
Теперь за кражу злоумышленнику грозит до пяти лет колонии.
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ИСТОЧНИК KP.RU