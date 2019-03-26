2019-03-26T14:51:37+03:00
Общество

В брянской школе искусств имени Татьяны Николаевой тушили условный пожар

В учениях участвовали 50 человек и 13 единиц техники [фото]
Мария Дедкова
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По легенде из-за короткого замыкания загорелась сцена. Сработала автоматическая сигнализация.По легенде из-за короткого замыкания загорелась сцена. Сработала автоматическая сигнализация.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
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В Брянске 26 марта в детской школе искусств имени Татьяны Николаевой прошли пожарные учения.

В момент возникновения условного пожара в здании находилось около 30 человек Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

В момент возникновения условного пожара в здании находилось около 30 человекФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

По легенде из-за короткого замыкания загорелась сцена. Сработала автоматическая сигнализация. Администрация и сотрудники школы искусств эвакуировали людей. Через пять минут приехали первые пожарно-спасательные подразделения.

Всего в учениях поучаствовали 50 человек и 13 единиц техники. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

Всего в учениях поучаствовали 50 человек и 13 единиц техники.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

- В момент возникновения условного пожара в здании находилось около 30 человек,- рассказывает заместитель начальника Главного управления МЧС России по Брянской области Сергей Казачкин. - 29 человек были эвакуированы с помощью администрации. Условного «пострадавшего» обнаружили пожарные и доставили его в машину скорой медицинской помощи. Также произошло условное обрушение второго этажа над сценой, из-за которого под завалами оказались сотрудники подразделений пожарной охраны. Задачу успешно отработали, минимизировали все ее последствия, в кратчайших сроки оказали помощь условным «пострадавшим».

По итогам учений группа получила оценку "хорошо". Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

По итогам учений группа получила оценку "хорошо".Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

Всего в учениях поучаствовали 50 человек и 13 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Брянской области.

Также произошло условное обрушение второго этажа над сценой, из-за которого под завалами оказались сотрудники подразделений пожарной охраны. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

Также произошло условное обрушение второго этажа над сценой, из-за которого под завалами оказались сотрудники подразделений пожарной охраны.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

Помощь "пострадавшим" оказали быстро. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

Помощь "пострадавшим" оказали быстро.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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