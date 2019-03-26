Верховный суд будет решать судьбу брянского ТРЦ "Тимошковых"

26 Март 14:15 2019-03-26T14:17:08+03:00

Напомним, торговый центр на улице Красноармейской в Брянске закрыли в апреле прошлого года после проверки на противопожарную безопасность. Фото: Марина АНТОНОВА

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Окончательную точку в деле ТРЦ «Тимошковых» поставит Верховный суд. Туда обратились хозяева комплекса после очередного отказа в открытии в Арбитражном суде в Туле. Рассмотрение дела началось во вторник, 26 марта, сообщают на официальном сайте Верховного суда.

Напомним, торговый центр на улице Красноармейской в Брянске закрыли в апреле прошлого года после проверки на противопожарную безопасность. Затем владельцы комплекса обращались в суды Брянска, Брянской области с требованием разрешить эксплуатацию здания. Однако требования истцов не удовлетворили.

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ИСТОЧНИК KP.RU