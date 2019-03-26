В Брянской области будут судить иностранцев, пытавшихся пробраться через границу в прицепе фуры

26 Март 13:54 2019-03-26T13:55:07+03:00

Теперь иностранцам грозит до шести лет колонии. Фото: Иван ВИСЛОВ

У мигрантов не было при себе документов

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В Севском районе Брянской области под суд пойдут двое нелегальных мигрантов. Иностранцы 19 и 20 лет пытались попасть в нашу страну в прицепе фуры из Турции.

- У молодых людей не было документов на право въезда в Россию, - поясняют в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - 19 января они забрались в автомобиль и проехали в российско-украинский участок границы.

Мигрантов задержали полицейские через три дня в Севском районе.

Теперь иностранцам грозит до шести лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU