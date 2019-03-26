В Брянске медэксперта подозревают в получении взяток за постановку инвалидности

26 Март 13:20 2019-03-26T13:20:44+03:00

По версии следствия, сотрудник комиссии получил как минимум 31 тысячу рублей

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В Брянске в получении взяток заподозрили одного из сотрудников коллегиальной комиссии, проводившей медико-социальную экспертизу.

По версии следствия, с ноября 2016-го по декабрь прошлого года 60-летний медэксперт трижды получал от 20-летней девушки деньги за постановку ей инвалидности. Всего пациентка передала злоумышленнику около 16 тысяч рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В феврале этого года он пообещал за 15 тысяч рублей 36-летней женщине поставить такой же диагноз.

По данным фактам возбуждены два уголовных дела, которые соединены в одно производство.

Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU