В Дятьковском районе 19-летняя автомобилистка сбила школьника

26 Март 13:02 2019-03-26T13:02:08+03:00

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В городе Фокино, что в Дятьковском районе, 11-летний школьник попал под колеса иномарки. Дорожно-транспортное происшествие произошло в понедельник, 25 марта, около 17.45 на улице Александра Зверева.

- По предварительной информации, 19-летняя автомобилистка за рулем "Тайоты -Камри" при выезде из арки дома сбила ребенка, который внезапно вышел на проезжую часть, - рассказывают в УГИБДД по Брянской области. - В ДТП мальчик ушиб затылок и поранил ногу. Медики, к которым обратился школьник, назначили ему лечение и отпустили домой.

Похожая автоавария произошла в этот же день на втором километре трассы «Унеча-Лизогубовка». Около 19.35 26-летняя автомобилистка на "Фольксваген-Пассат" сбила 15-летнего пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. С переломом плеча подростка госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU