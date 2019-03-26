На севский водоканал завели уголовное дело за неуплату налогов
Руководство рассчитывалось с кредиторами через неофициальные счета
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В Севске на местный водоканал завели уголовное дело из-за сокрытия денег, с которых должны были платить налоги.
- С апреля по сентябрь прошлого года руководство предприятия рассчитывалось с кредиторами, минуя счета, с которых должны были списывать долги, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Используя такую схему, фирма скрыла больше трех миллионов рублей.
Как говорят следователи, цель уголовного преследования за такие преступления - вернуть деньги в бюджет. Расследование продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU