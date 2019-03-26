В Брянске задержали украинца, который попытался незаконно провезти 14 тысяч долларов

26 Март 12:04 2019-03-26T12:04:54+03:00

В сумке же у жителя Одессы обнаружили 10,7 тысячи долларов и 2,7 тысячи евро. Фото: пресс-служба Брянской таможни

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В Брянске у пассажира поезда из Киева нашли незадекларированные доллары и евро.

Нарушителем оказался гражданин Украины. Таможенникам он сказал, что не знал правил, поэтому не стал оформлять документы на деньги.

- Без письменного декларирования перемещать через таможенную границу железнодорожным транспортом можно наличные на сумму не больше 10 тысяч долларов США, - рассказал и.о.заместителя начальника Брянской таможни Денис Дандыкин. - Если норма превышена, то нужно заполнить пассажирскую таможенную декларацию и дополнительный формуляр.

В сумке же у жителя Одессы обнаружили 10,7 тысячи долларов и 2,7 тысячи евро. Это почти 14 тысяч в долларов, или около 900 тысяч рублей.

Теперь иностранцу грозит крупный штраф или конфискация денег.

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ИСТОЧНИК KP.RU