19-летний житель Стародуба получил два года колонии-поселения за смертельное ДТП

26 Март 11:44 2019-03-26T11:44:56+03:00

Приговор пока не вступил в законную силу. Фото: Иван ВИСЛОВ

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В Стародубе огласили приговор виновнику ДТП, в котором погибла 18-летняя девушка.

Как установил суд, 28 декабря прошлого года около двух часов ночи молодой человек сел за руль «Фольксвагена Пассат» пьяным. На трассе Стародуб-Климово он ехал со скоростью около 100 километров в час.

- Автомобилист потерял управление, - поясняют в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Машину занесло, она съехала в кювет, где врезалась в деревья. 18-летняя пассажирка от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Суд признал жителя Стародуба виновным в ДТП и приговорил к двум годам колонии - поселения. Молодого человека лишили водительских прав на тот же срок. Кроме того, потерпевшей стороне он выплатит один миллион рублей компенсации морального вреда.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU