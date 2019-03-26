19-летний житель Стародуба получил два года колонии-поселения за смертельное ДТП
В Стародубе огласили приговор виновнику ДТП, в котором погибла 18-летняя девушка.
Как установил суд, 28 декабря прошлого года около двух часов ночи молодой человек сел за руль «Фольксвагена Пассат» пьяным. На трассе Стародуб-Климово он ехал со скоростью около 100 километров в час.
- Автомобилист потерял управление, - поясняют в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Машину занесло, она съехала в кювет, где врезалась в деревья. 18-летняя пассажирка от полученных травм скончалась на месте происшествия.
Суд признал жителя Стародуба виновным в ДТП и приговорил к двум годам колонии - поселения. Молодого человека лишили водительских прав на тот же срок. Кроме того, потерпевшей стороне он выплатит один миллион рублей компенсации морального вреда.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU