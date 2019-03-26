В Клинцах в реку Московка попали сточные воды из канализации
В Клинцах загрязнили реку Московка. К такому выводу пришла природоохранная прокуратура, которая провела проверку информации от местных жителей.
Правоохранители работали вместе с сотрудниками управления Роспотребнадзора и управления Росприроднадзора. Они нашли нарушения правил эксплуатации водохозяйственных сооружений.
- Из-за износа техники, ила, а также поступления большого количества талых и сточных вод произошло переполнение коллектора, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Это повлекло сброс сточных вод из канализационного колодца по естественному уклону в реку Московка.
Исследования проб воды показали превышение по микробиологическим показателям.
Сотрудники Росприроднадзора завели административное дело на водопроводно-канализационное хозяйство.
От руководства администрации Клинцов потребовали устранить все нарушения.
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ИСТОЧНИК KP.RU