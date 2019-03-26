В Брянске ищут свидетелей ДТП с 12-летним школьником

26 Март 11:10 2019-03-26T11:34:56+03:00

Около начала третьего дня возле дома №8 на переулке Пилотов Пилотов неизвестный автомобилист сбил школьника, перебегавшего дорогу. Фото: Евгения ГУСЕВА

Изменить размер текста: A A

В Брянске полиция ищет свидетелей ДТП, которое произошло еще 7 марта. Около начала третьего дня возле дома №8 на переулке Пилотов неизвестный автомобилист сбил школьника, перебегавшего дорогу. 12-летнего подростка с переломом руки госпитализировали. Водитель с места автоаварии скрылся. Позже полицейские установили личность нарушителя. Им оказался 19-летний водитель «Фольксваген Поло», сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Полиция просит очевидцев ДТП, а также тех, кто знает что-либо о происшествии, обратиться в по адресу: г. Брянск, проспект Московский, д. 61, каб. 6 либо по телефонам 8 (4832) 67-03-91, 67-03-61, 63-11-30.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU