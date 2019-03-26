Житель Ивановской области ограбил офис микрозаймов в Брянске и уехал с цирком на гастроли

26 Март 10:49 2019-03-26T11:41:06+03:00

За разбой мужчине грозит до десяти лет колони и крупный штраф. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Изменить размер текста: A A

25-летнего жителя Ивановской области подозревают в том, что он напал на офис микрозаймов в Советском районе Брянска. Инцидент произошел в середине февраля. В полицию обратилась 33-летняя сотрудница организации. Она рассказала, что злоумышленник зашел в офис, прикрывая лицо шарфом с символикой футбольного клуба. В руках у мужчины был нож. Угрожая менеджеру, он забрал из кассы 19,5 тысяч рублей и скрылся. На прощание злоумышленник бросил: «Извини, у меня больной ребенок».

Но это, как выяснили полицейские, оказалось неправдой. Упомянув больного ребенка, грабитель надеялся пустить полицейских по ложному следу. Оперативники нашли одежду нападавшего в окрестных заброшенных домах.

- Оказалось, что подозреваемый за несколько дней до преступления заходил в этот офис микрозаймов, - рассказывают в пресс-службе УМВД РФ по Брянской области. - И его лицо отчетливо видно за записи камер видеонаблюдения.

Подозреваемого в разбойном нападении объявили в розыск. И через несколько дней задержали в Курске. Он уехал туда на гастроли вместе с цирком. Полицейским мужчина рассказал, что решился на разбой, потому что проигрался, делая ставки на спорт.

За разбой мужчине грозит до десяти лет колонии и крупный штраф. Суда он будет дожидаться под стражей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU