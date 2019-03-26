Появились официальные подробности смертельного ДТП у автовокзала в Брянске

26 Март 10:11 2019-03-26T10:12:06+03:00

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Появились официальные подробности смертельной автоаварии у автовокзала в Брянске, которая случилась рано утром в понедельник, 25 марта. Правила дорожного движения нарушил водитель «Хендай Солярис», сообщают в УГИБДД по Брянской области.

По предварительным данным, 25-летний автомобилист двигался со стороны Таксопарка в сторону улицы Ромашина. Он проехал на запрещающий сигнал светофора. В это время автомобилист на «Шевроле Нива» поворачивал налево на улицу Пересвета на «зеленый». Машины столкнулись. «Хенлай» откинуло на пешеходное ограждение у подземного перехода. «Шевроле» отбросило на стоящий позади «Рено Логан».

На месте автоаварии погибли водитель и трое пассажиров «Хендай Солярис»: 36-летний и 35-летний мужчины и 31-летняя женщина. Еще одну 30-летнюю пассажирку иномарки госпитализировали с диагнозом «разрыв левой почки».

В больнице оказались 56-летний водитель «Шевроле» с травмой головы и сотрясением мозга и 28-летняя пассажирка. У женщины диагностировали травму головы, ушиб мозга и перелом костей лица.

Напомним, по факту ДТП завели уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU