Юные брянские блогеры инсценировали похищение ребенка

26 Март 09:55 2019-03-26T09:55:52+03:00

Подростки чуть не получили тумаков от таксистов

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Юные брянские блогеры провели «социальный эксперимент», как они сами его назвали. Подростки инсценировали похищение ребенка на автовокзале в Трубчевске. Видеоролик они опубликовали на Youtube.

Парни в масках выскочили из иномарки, схватили ребенка лет семи и затащили его в машину. Потом быстро уехали. Люди на вокзале не поняли, что произошло. В погоню за машиной пустились таксисты, которые стояли на автовокзале. Они вызвали полицию. Нагнали «эскпериментаторов» уже с правоохранителями.

Подростки объяснили, что хотели посмотреть на реакцию людей в эксремальной ситуации. И найдутся ли те, кто спасет ребенка. Таксисты признались, что с удовольствием надавали бы ребятам тумаков. Блогеров отвезли в отделение полиции.

Не понятно, был ли в курсе ребенок, что с ним устраивают «эксперимент».

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ИСТОЧНИК KP.RU