В Жирятино отремонтируют дорогу на переулке Совхозном
В этом году в Жирятино планируют отремонтировать дорогу на переулке Совхозном. На реконструкцию потратят около 2,7 миллиона рублей. Кроме того, за деньги из местного бюджета обновят асфальт на дорогах окраин села.
Также в этом году отремонтируют три двора.Реконструкции ждет и районный дом культуры.
В прошлом году на работы здесь потратили 1,1 миллиона рублей. В этом году его ремонт продолжат, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.
К слову, недавно жирятинский дом культуры стал победителем в конкурсе на лучшее сельское учреждение культуры и получил премию в 113 тысяч рублей. Их потратили на покупку звукоусилительной аппаратуры.
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ИСТОЧНИК KP.RU