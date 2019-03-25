В Жирятино отремонтируют дорогу на переулке Совхозном

25 Март 18:31 2019-03-25T18:31:33+03:00

На это потратят около 2,7 миллиона рублей

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В этом году в Жирятино планируют отремонтировать дорогу на переулке Совхозном. На реконструкцию потратят около 2,7 миллиона рублей. Кроме того, за деньги из местного бюджета обновят асфальт на дорогах окраин села.

Также в этом году отремонтируют три двора.Реконструкции ждет и районный дом культуры.

В прошлом году на работы здесь потратили 1,1 миллиона рублей. В этом году его ремонт продолжат, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.

К слову, недавно жирятинский дом культуры стал победителем в конкурсе на лучшее сельское учреждение культуры и получил премию в 113 тысяч рублей. Их потратили на покупку звукоусилительной аппаратуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU