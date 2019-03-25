Следователи проводят проверку в брянском санатории, где отравились семь школьников

25 Март 17:44 2019-03-25T17:44:59+03:00

В субботу, 23 марта, семь школьников, которые отдыхали в санатории, пожаловались на плохое самочувствие. Фото: Алексей БУЛАТОВ

После этого правохранители решат, заводить ли уголовное дело

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Брянские следователи выехали с проверкой в санаторий «Затишье», где отравились семь ребят.

- После выяснения всех обстоятельств происшедшего следователи дадут правовую оценку действиям сотрудников, ответственных за безопасность детей, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - После будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в субботу, 23 марта, семь школьников, которые отдыхали в санатории, пожаловались на плохое самочувствие. У ребят была температура около 37 градусов и рвота. Медики поставили предварительный диагноз "ОРВИ и кишечный синдром", сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Что стало причиной недомогания у детей, выяснят специалисты.

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ИСТОЧНИК KP.RU